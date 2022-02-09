В международном аэропорту "Борисполь" 9 февраля приземлился самолет Boeing C-17A Globemaster III Королевских Военно-Воздушных сил Великобритании.

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Прибыла еще одна партия помощи от Британии

Министр обороны Алексей Резников в сети сообщил, что в Украину 8 – 9 февраля прибыл груз с военно-технической помощи от Великобритании. Доставили снаряжением для территориальной обороны Вооруженных сил Украины.

Это товары военного назначения и снаряжения, в частности, бронежилеты и шлемы,

– сообщил министр.

В Киев из Британии прилетел самолет с помощью / Твиттер Алексея Резникова

Резников поблагодарил партнеров "за непоколебимую политическую и дипломатическую поддержку и военную помощь".

В Украину доставили помощь для сил теробороны / Твиттер Алексея Резникова

Британия передаст Украине ракеты: что известно

Великобритания передаст Украине ракеты для борьбы с Черноморским флотом государства-агрессора.

По словам посла Украины в Британии Вадима Пристайко, передача вооружения состоится в рамках подписанного соглашения. Ранее Лондон и Киев подписали договор на 1,7 миллиарда фунтов стерлингов для нужд Военно-Морских сил Украины.

Этот документ предусматривает сооружение 2 минных тральщиков для украинских военных. Кроме того, в Украине построят и 2 порта – для нужд ВМС.

Обратите внимание! Недавно британский премьер Борис Джонсон побывал в Украине. Политик сделал несколько важных заявлений на фоне угрозы нового российского вторжения. Он заверил Владимира Зеленского, что тот может рассчитывать на полную поддержку Лондона. Он предостерег, что нападение Москвы стало бы "катастрофой для всего мира".

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Текст сообщения Алексея Резникова:

8 – 9 февраля в Украину прибыли грузы с военно-технической помощи от Великобритании со снаряжением для сил территориальной обороны ВСУ: бронежилеты и шлемы и тому подобное. Спасибо нашим партнерам за их непоколебимую политико-дипломатическую поддержку и военную помощь.