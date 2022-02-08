По словам дипломата, британское вооружение поможет Украине противостоять российскому флоту в Азовском и Черном морях. Ранее Лондон и Киев подписали соглашение на 1,7 миллиарда фунтов стерлингов для нужд ВМС Украины.

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Тральщики сначала будут строить в Британии, – Пристайко

Это соглашение предусматривает строительство 2 тральщиков для ВМС Украины.

Это два корабля, минные тральщики, которые сейчас стоят на стапелях в Шотландии и перерабатываются под наши с вами потребности. Это корабли, которые сначала будут строить здесь, в Британии, а следующие – на украинских верфях,

– сообщил Пристайко.

Кроме того, в рамках этого соглашения будут построены 2 порта – для нужд ВМС.

Украина ожидает военной помощи от Британии

Ранее министр обороны Алексей Резников сообщил, что Украина в скором времени ожидает военной помощи от Великобритании. Это чиновник обсудил со своим британским коллегой Беном Уоллесом.

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Позиция Великобритании касательно возможного нападения России: коротко

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс отметила, что звучащие со стороны России заявления об отсутствии планов нового вторжения в Украину – откровенно ложные.

Ранее премьер Борис Джонсон пообщался по телефону с президентом Франции Эммануэлем Макроном – в том числе и о подготовке санкций против России.

Джонсон сказал, что Великобритания разработала санкции на случай вторжения России в Украину, которые автоматически активируются, когда нога российского солдата ступит на украинскую землю.

Смотрите видео о визите Бориса Джонсона в Киев: