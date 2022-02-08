Министры обороны Украины и Великобритании обсудили ситуацию безопасности у наших границ. В частности, угрозу, которую создает Россия.

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Украина ожидает новую помощь от Великобритании

Алексей Резников назвал Бена Уоллеса хорошим другом Украины. Во время разговора министры обороны двух стран обменялись своими мнениями относительно сценариев возможной российской угрозы.

Министр обороны Украины выразил благодарность международным партнерам за помощь и поддержку. Кроме того, Резников добавил, что в Украину прибудет еще одна помощь от Великобритании.

Мы ожидаем скоро получить груз от друзей Великобритании,

– подчеркнул Резников.

Предыдущая помощь из Великобритании

18 января Украина от Великобритании получила легкое противотанковое оружие. Такое решение в Лондоне приняли на фоне угрозы российского вторжения.

Министр Обороны Великобритании Бен Уоллес отметил, что при необходимости помощь Украине увеличат.

В Украине уже проводят обучение по использованию систем NLAW. К этому приобщили британских инструкторов.

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Текст публикации Алексея Резникова

Обсуждали с моим коллегой и хорошим другом Украины Беном Уоллесом текущую ситуацию с безопасностью в регионе и обменялись мнениями относительно возможных сценариев. Я благодарен нашим партнерам за поддержку, включая помощь, которую они присылают. Кстати, мы ожидаем вскоре получить груз от друзей Великобритании