Великобритания усиливает военное присутствие вблизи России на фоне угрозы полномасштабной агрессии. Именно поэтому Лондон не исключает возможность размещения своих кораблей Typhoon в Юго-Восточной Европе. Об этом Борис Джонсон написал в своей статье.

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Джонсон верит в дипломатическое решение конфликта

Борис Джонсон отметил, что сейчас мир наблюдает крупнейшее со времен Холодной войны наращивание войск. Премьер-министр Великобритании убежден, что для Роси агрессия против Украины обернется серьезными последствиями.

В то же время глава британского правительства убежден, что напряженность в отношениях с Россией удастся преодолеть дипломатическим путем.

Я все еще верю в то, что принципиальная и твердая дипломатия могут предотвратить этот кризис. Наша глубоко укорененная вера, закрепленная в уставе ООН и бесчисленных других юридически обязывающих документах, подписанных Россией, заключается в том, что любая страна имеет право выбирать свою суверенную судьбу,

– подчеркнул Джонсон.

Однако успешный диалог, по мнению британского премьера, возможен только при условии деэскалации со стороны России.

Кроме того, Борис Джонсон анонсировал визит министра обороны Великобритании Бена Уоллеса и главы МИД Лиз Трасс в Москву. Однако глава британского правительства не уточнил даты визита своих должностных лиц в Россию.

Заметьте! Глава британского Минобороны приглашал в Лондон министра обороны России Сергея Шойгу для переговоров относительно угрозы вторжения в Украину. Между тем Шойгу пригласил Уоллеса в Москву.

Джонсон поддерживает Украину

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон 1 февраля посетил Украину с официальным визитом и встретился с президентом Владимиром Зеленским.

Во время своего визита британский премьер отметил поддержку нашего государства. Также Джонсон рассказал о подготовке санкций против России на случай, если та решится на вторжение.

После своего визита британский премьер записал видеообращение в поддержку Украины.

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