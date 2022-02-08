Великобритания усиливает военное присутствие вблизи России на фоне угрозы полномасштабной агрессии. Именно поэтому Лондон не исключает возможность размещения своих кораблей Typhoon в Юго-Восточной Европе. Об этом Борис Джонсон написал в своей статье.
Интересно Идеальной защиты нет, но "бомбардировка" маловероятна, – Резников о возможной атаке с неба
Джонсон верит в дипломатическое решение конфликта
Борис Джонсон отметил, что сейчас мир наблюдает крупнейшее со времен Холодной войны наращивание войск. Премьер-министр Великобритании убежден, что для Роси агрессия против Украины обернется серьезными последствиями.
В то же время глава британского правительства убежден, что напряженность в отношениях с Россией удастся преодолеть дипломатическим путем.
Я все еще верю в то, что принципиальная и твердая дипломатия могут предотвратить этот кризис. Наша глубоко укорененная вера, закрепленная в уставе ООН и бесчисленных других юридически обязывающих документах, подписанных Россией, заключается в том, что любая страна имеет право выбирать свою суверенную судьбу,
– подчеркнул Джонсон.
Однако успешный диалог, по мнению британского премьера, возможен только при условии деэскалации со стороны России.
Кроме того, Борис Джонсон анонсировал визит министра обороны Великобритании Бена Уоллеса и главы МИД Лиз Трасс в Москву. Однако глава британского правительства не уточнил даты визита своих должностных лиц в Россию.
Джонсон поддерживает Украину
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон 1 февраля посетил Украину с официальным визитом и встретился с президентом Владимиром Зеленским.
Во время своего визита британский премьер отметил поддержку нашего государства. Также Джонсон рассказал о подготовке санкций против России на случай, если та решится на вторжение.
После своего визита британский премьер записал видеообращение в поддержку Украины.
Визит Джонсона в Киев: смотрите видео