В Кремле считают, что переговоры с Великобританией помогут "снизить напряжение" в Европе. Однако Шойгу не хочет лететь в Лондон, куда его пригласил Бен Уоллес.
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Шойгу ответил на письмо Уоллеса
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес направил письмо Сергею Шойгу, в котором пригласил кремлевского коллегу в Лондон, чтобы обсудить вопросы безопасности. Однако российский министр не собирается в Великобританию.
Сергей Шойгу подтвердил своему британскому коллеге готовность обсуждать все актуальные вопросы безопасности и, основываясь на принципах взаимности, предложил провести переговоры в Москве, в любое удобное для британского министра обороны время,
– заявили в Минобороны.
Свое "приглашение в Москву" Шойгу прислал в ответном письме Уоллесу.
Сам министр обороны России еще 17 января заявлял, что Бен Уоллес пригласил его на переговоры в Лондон.
Помощь Великобритании Украине: главное
- На фоне угрозы полномасштабного российского вторжения в Украину, правительство Великобритании активно помогает нашей стране.
- 18 января в Украину прибыло современное противотанковое вооружение из Лондона. Эта новость вызвала настоящую истерику у Кремля.
- Однако министр обороны страны Бен Уоллес заявил, что размер военной помощи Украине могут увеличить, если в этом будет необходимость.
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