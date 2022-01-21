Мол, подписывая минские соглашения в феврале 2015 года, сепаратисты отозвали итоги своих "референдумов" о независимости. Лавров упрямо требует, что теперь Украина должна закрепить особый статус Донбасса в Конституции.

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Чего еще требуют от Украины

По словам Лаврова, референдум на Донбассе серьезно обсуждали во время встречи нормандского формата, где готовили минские договоренности.

Франция и Германия просили нас убедить "представителей" Донецка и Луганска подписаться под ними. Они пошли навстречу и отозвали свои решения о независимости, понимая, что будут "от А до Я" выполнены минские договоренности. Прежде всего, придание особого статуса этим территориям,

– нагло отметил Лавров.

Кроме особого статуса, Украина, по его словам, якобы должна еще провести общую амнистию для участников вооруженного конфликта. Также представитель Кремля потребовал, чтобы эти выборы были "по согласованию с Донецком и Луганском".

Встреча Блинкена и Лаврова

В Женеве завершились переговоры госсекретаря США Энтони Блинкена и главы МИД России Сергея Лаврова. Последний сказал, что не услышал ни одного аргумента о позиции США в отношении Украины.

Лавров также цинично заявил, что Москва никогда не угрожала Украине. Между тем Блинкен подчеркивал, что США готовы дать жесткий ответ на эскалацию России. Несмотря на это, продолжают настаивать на взаимовыгодных условиях.

По результатам переговоров Лавров также цинично заверил, что Кремль якобы "никогда не угрожал украинскому народу".

Перед встречей с Лавровым Блинкен посещал Украину и говорил с президентом: смотрите видео