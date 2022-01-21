Мовляв, підписуючи мінські угоди в лютому 2015 року, сепаратисти відкликали підсумки своїх "референдумів" про незалежність. Лавров уперто вимагає, що тепер Україна повинна закріпити особливий статус Донбасу в Конституції.

До теми У Держдумі Росії назвали пропозицію про визнання бойовиків на Донбасі "невчасною"

Чого ще вимагають від України

За словами Лаврова, референдум на Донбасі серйозно обговорювали під час зустрічі нормандського формату, де готували мінські домовленості.

Франція та Німеччина просили нас переконати "представників" Донецька і Луганська підписатися під ними. Вони пішли назустріч і відкликали свої рішення про незалежність, розуміючи, що будуть "від А до Я" виконані мінські домовленості. Перш за все, надання особливого статусу цим територіям,

– зухвало зазначив Лавров.

Окрім особливого статусу, Україна, за його словами, нібито має ще провести загальну амністію для учасників збройного конфлікту. Також представник Кремля зажадав, щоб ці вибори були "за погодженням з Донецьком і Луганськом".

Зустріч Блінкена та Лаврова

У Женеві завершилися переговори держсекретаря США Ентоні Блінкена та глави МЗС Росії Сергія Лаврова. Останній сказав, що не почув жодного аргументу про позицію США щодо України.

Лавров також цинічно заявив, що Москва ніколи не загрожувала Україні. Тим часом Блінкен наголошував, що США готові дати жорстку відповідь на ескалацію Росії. Попри це, продовжують наполягати на взаємовигідних умовах.

За результатами перемовин Лавров також цинічно запевнив, що Кремль нібито "ніколи не загрожував українському народу".

Перед зустріччю з Лавровим Блінкен відвідував Україну і говорив із президентом: дивіться відео