Пресс-секретарь российского МИД Захарова заявила, что такие поставки оружия происходят уже в течение нескольких дней. Об этом она сообщила во время брифинга, который состоялся 20 января.

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Великобритания военно-транспортными самолетами своих ВВС отправляет в Украину вооружения. Было организовано не менее шести рейсов,

– сказала дипломат.

Захарова указала, что каждое британское воздушное судно "может взять на борт до 77,5 тонны груза".

Однако на этом она не остановилась и сделала маразматическое заявление о том, что "Москва призывает прекратить содействие в милитаризации Украины и затягиванию страны в Альянс".

Обратите внимание! Заместитель министра обороны по вопросам европейской интеграции Анатолий Петренко сообщил, что Великобритания предоставила Украине легкие противотанковые средства. По его словам, вооружение усилит наши оборонные способности.

Военная помощь Украине

Великобритания 18 января начала предоставлять Украине легкое противотанковое оружие. Министр обороны Бен Уоллес заявил, что решение приняли на фоне "угрожающей поведения России".

Алексей Резников в своем твиттере подчеркнул, что высоко ценит решение Лондона предоставить новый пакет безопасности с легкими противотанковыми оборонительными системами вооружения.

В свою очередь глава МИД Канады Мелани Жоли во время визита в Украину заявила, что их государство предоставит нам военное оборудование. Соответствующее решение должно одобрить правительство.

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