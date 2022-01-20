Пресс-секретарь российского МИД Захарова заявила, что такие поставки оружия происходят уже в течение нескольких дней. Об этом она сообщила во время брифинга, который состоялся 20 января.

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Великобритания военно-транспортными самолетами своих ВВС отправляет в Украину вооружения. Было организовано не менее шести рейсов,
– сказала дипломат.

Захарова указала, что каждое британское воздушное судно "может взять на борт до 77,5 тонны груза".

Однако на этом она не остановилась и сделала маразматическое заявление о том, что "Москва призывает прекратить содействие в милитаризации Украины и затягиванию страны в Альянс".

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