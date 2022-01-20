Речниця російського МЗС Захарова зауважила, що такі поставки зброї відбуваються вже протягом декількох днів. Про це вона повідомила під час брифінгу, який відбувся 20 січня.

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Велика Британія військово-транспортними літаками своїх ВПС відправляє в Україну озброєння. Було організовано не менше шести рейсів,
– сказала дипломатка.

Захарова вказала, що кожне британське повітряне судно "може взяти на борт до 77,5 тонни вантажу".

Однак на цьому вона не зупинилася та зробила маразматичну заяву про те, що "Москва закликає припинити сприяння у мілітаризації України та затягуванні країни до Альянсу".

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