Речниця російського МЗС Захарова зауважила, що такі поставки зброї відбуваються вже протягом декількох днів. Про це вона повідомила під час брифінгу, який відбувся 20 січня.

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Велика Британія військово-транспортними літаками своїх ВПС відправляє в Україну озброєння. Було організовано не менше шести рейсів,

– сказала дипломатка.

Захарова вказала, що кожне британське повітряне судно "може взяти на борт до 77,5 тонни вантажу".

Однак на цьому вона не зупинилася та зробила маразматичну заяву про те, що "Москва закликає припинити сприяння у мілітаризації України та затягуванні країни до Альянсу".

Зверніть увагу! Заступник міністра оборони з питань європейської інтеграції Анатолій Петренко поінформував, що Велика Британія надала Україні легкі протитанкові засоби. За його словами, озброєння посилить наші оборонні спроможності.

Військова допомога Україні

Велика Британія 18 січня почала надавати Україні легку протитанкову зброю. Міністр оборони Бен Уоллес заявив, що рішення ухвалили на тлі "загрозливої поведінки Росії".

Олексій Резніков у своєму твітері наголосив, що високо цінує рішення Лондона надати новий безпековий пакет із легкими протитанковими оборонними системами озброєння.

Своєю чергою очільниця МЗС Канади Мелані Жолі під час візиту в Україну заявила, що їхня держава надасть нам військове обладнання. Відповідне рішення має схвалити уряд.

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