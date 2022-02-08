Глава Министерства обороны Украины Алексей Резников рассказал, будет ли защищена Украина в случае, если Россия применит военную авиацию.

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Возможная атака на Украину с неба

У нас есть наша система противовоздушной, противоракетной обороны. У нас есть на вооружении те же самые комплексы, которые есть у России. Они стоят на вооружении соответствующих дивизионов,

– заявил Резников.

Министр заверил, что украинское небо защищено. Однако уточнил, что эта защита не является идеальной. Так как системы поражения наращивает и государство-агрессор. "Поэтому и приближают они тем же способом в том же Крыму", – добавил глава Минобороны.

Идеального прикрытия нет, однако украинская сторона работает над этим. "В то же время сказать, что мы абсолютно защищены, невозможно", – подчеркнул Резников.

Между тем министр напомнил, что Украина имеет легкие комплексы, которые позволяют сбивать воздушные цели. Это сделает высадку вражеского десанта невозможной. Резников считает, что Москва не решится бомбить украинскую землю тяжелыми ракетами. Он считает такой сценарий нереалистичным.

Резников оценил угрозу российских войск

Алексей Резников также сообщил, что вблизи украинских границ находятся примерно 140 тысяч военных России. Однако ударных групп государства-агрессора там нет. Поэтому пока и нет угрозы полномасштабного наступления россиян.

Но министр уточнил, что сформировать ударную группировку Россия может за месяц.

Важно! Вооруженные силы Украины готовы противодействовать агрессии Кремля и защищать нашу землю. Кроме того, международные партнеры поддерживают суверенитет, территориальную целостность страны и уже наработали санкции на случай вторжения России.

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