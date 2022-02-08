Глава Міністерства оборони України Олексій Резніков розповів, чи буде захищена Україна у випадку, якщо Росія застосує військову авіацію.

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Можлива атака на Україну з неба

У нас є наша система протиповітряної, протиракетної оборони. У нас є на озброєнні ті ж самі комплекси, які є у Росії. Вони стоять на озброєнні відповідних дивізіонів,

– заявив Резніков.

Міністр запевнив, що українське небо захищене. Однак уточнив, що цей захист не є ідеальним. Адже системи ураження нарощує і держава-агресорка. "Тому й наближають вони в той же спосіб в тому ж Криму", – додав очільник Міноборони.

Ідеального прикриття немає, проте українська сторона працює над цим. "Водночас сказати, що ми абсолютно захищені неможливо", – наголосив Резніков.

Водночас міністр нагадав, що Україна має легкі комплекси, які дозволяють збивати повітряні цілі. Це зробить висадку ворожого десанту неможливою. Резніков вважає, що Москва не наважиться бомбардувати українську землю важкими ракетами. Він вважає такий сценарій нереалістичним.

Резніков оцінив загрозу російських військ

Олексій Резніков також повідомив, що поблизу українських кордонів перебуває приблизно 140 тисяч військових Росії. Однак ударних груп держави-агресорки там нема. Тому наразі й немає загрози повномасштабного наступу росіян.

Проте міністр уточнив, що сформувати ударне угруповання Росія може за місяць.

Важливо! Збройні сили України готові протидіяти агресії Кремля та захищати нашу землю. Крім того, міжнародні партнери підтримують суверенітет, територіальну цілісність країни та вже напрацювали санкції на випадок вторгнення Росії.

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