Міністри оборони України та Великої Британії обговорили безпекову ситуацію біля наших кордонів. Зокрема, загрозу, яку створює Росія.

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Україна очікує на нову допомогу від Великої Британії

Олексій Резніков назвав Бена Воллеса хорошим другом України. Під час розмови міністри оборони двох країн обмінялися своїми думками щодо сценаріїв можливої російської загрози.

Міністр оборони України висловив вдячність міжнародним партнерам за допомогу та підтримку. Крім того, Резніков додав, що до України прибуде ще одна допомога від Великої Британії.

Ми очікуємо незабаром отримати вантаж від друзів Великої Британії,

– наголосив Резніков.

Попередня допомога з Великої Британії

18 січня Україна отримала від Великої Британії отримала легку протитанкову зброю. Таке рішення у Лондоні ухвалили на тлі загрози російського вторгнення.

Міністр Оборони Великої Британії Бен Воллес наголосив, що за необхідності допомогу Україні збільшать.

В Україні уже проводять навчання з використання систем NLAW. До цього долучили британських інструкторів.

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Текст публікації Олексія Резнікова

Обговорювали з моїм колегою та хорошим другом України Беном Воллесом поточну ситуацію з безпекою в регіоні та обмінялися думками щодо можливих сценаріїв. Я вдячний нашим партнерам за підтримку, включаючи допомогу, яку вони надсилають. До речі, ми очікуємо незабаром отримати вантаж від друзів Великої Британії