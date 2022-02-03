Премьер-министр отметил, что для этого правительство изменило закон о введении ограничений. Политик подчеркнул, что британское государство собирает "правильный пакет" экономических мер.
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Он должен быть достаточно жестким, и мы должны убедиться, что люди понимают, что он должен быть автоматическим, чтобы не было никаких споров. Когда произойдет российское вторжение, эти санкции вступят в силу автоматически,
– сообщил Борис Джонсон.
Санкции против олигархов Путина
- Жесткие санкции ранее анонсировала глава МИД Великобритании Лиз Трасс. Она уверяла, что помешать не смогут даже экономические потери самого британского государства.
- По словам дипломата, санкции будут касаться олигархов режима российского президента Путина. Министерство иностранных дел пообещало, что им "негде будет спрятаться".
Мощные санкции против России: что известно
- Ограничения Соединенных Штатов против России будут касаться ключевых секторов экономики.
- В то же время в Белом доме 25 января подтвердили, что готовят экспортные санкции против Кремля. Отмечается, что они могут нанести ущерб промышленности страны-агрессора.
- Глава немецкого МИД Анналена Бербок проинформировала, что они готовы добавить газопровод "Северный поток-2" в список санкций против России в случае вторжения в Украину.
- Борис Джонсон заявил, что Великобритания может поддержать отключение России от SWIFT.