Борис Джонсон рассказал Эммануэлю Макрону о своем визите в Украину. Политики обсудили угрозу российского вторжения в наше государство.
Заметьте Макрон на следующей неделе посетит Россию, а затем Украину
Джонсон и Макрон поддерживают Украину
Борис Джонсон и Эммануэль Макрон сошлись на том, что дипломатическое урегулирование напряженности между Украиной и Россией является приоритетом. Также политики отметили важность единства НАТО в этом вопросе.
Премьер-министр и президент Макрон подчеркнули, что НАТО должно быть единым перед лицом российской агрессии. Они договорились продолжить совместную работу над разработкой пакета санкций, который вступит в силу немедленно в случае дальнейшего вторжения России в Украину,
– говорится в заявлении британской стороны.
Кроме того, Джонсон и Макрон говорили об укреплении восточного фланга НАТО в Европе для защиты союзников от агрессивных действий России. Также они обсудили вопросы миграций из Франции в Великобританию через пролив Ла-Манш.
Макрон провел ряд телефонных переговоров
- За последние несколько дней президент Франции Эммануэль Макрон провел ряд телефонных разговоров с лидерами других стран. В частности трижды пообщался с главой Кремля Владимиром Путиным.
- После последнего разговора с Путиным Макрон позвонил Президенту Украины Владимиру Зеленскому. Главной темой разговора была ситуация с безопасностью.
- Также Макрон звонил председателю Европейского Совета Шарлю Мишелю и президенту Польши Анджею Дуде.
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