Министр иностранных дел Великобритании в очередной раз предостерегла Кремль от попыток пойти по недипломатическому пути. И подрывать суверенитет Украины или угрожать ей.
Также интересно Великобритания направила 100 спецназовцев в Украину, – СМИ.
Россия лукавит, когда говорит об отсутствии планов нападения на Украину, – МИД Великобритании
"Активность России в попытках подорвать порядок или как-то угрожать Украине хорошо заметна", – отметила глава британского министерства иностранных дел Лиз Трасс. И уточнила, что поступки России противоречат ее же заявлениям.
Действия России показывают, что ее заявления об отсутствии намерений по вторжению – ложны. Мы и наши союзники остаемся непоколебимы в поддержке Украины,
– заверила она.
И добавила, что страны Запада настроены решительно касаемо "повышения цены для России", если та пойдет на эскалацию. Эти слова прозвучали как раз перед визитом Трасс в Москву, запланированного на текущую неделю.
Великобритания активно участвует в процессе деэскалации созданной Россией угрозы вокруг Украины
Только в начале февраля 2022:
- Премьер Британии Борис Джонсон пообщался по телефону с президентом Франции Эммануэлем Макроном – в том числе и о подготовке санкций против России. Похожий разговор состоялся между Джонсоном и германским канцлером Олафом Шольцом.
- Также Борис Джонсон заявил, что Великобритания разработала санкции на случай вторжения России в Украину, которые активируются автоматически.
- А по итогам визита в Украину Джонсон записал вдохновенное видео.
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