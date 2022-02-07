Министр иностранных дел Великобритании в очередной раз предостерегла Кремль от попыток пойти по недипломатическому пути. И подрывать суверенитет Украины или угрожать ей.

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Россия лукавит, когда говорит об отсутствии планов нападения на Украину, – МИД Великобритании

"Активность России в попытках подорвать порядок или как-то угрожать Украине хорошо заметна", – отметила глава британского министерства иностранных дел Лиз Трасс. И уточнила, что поступки России противоречат ее же заявлениям.

Действия России показывают, что ее заявления об отсутствии намерений по вторжению – ложны. Мы и наши союзники остаемся непоколебимы в поддержке Украины,

– заверила она.

И добавила, что страны Запада настроены решительно касаемо "повышения цены для России", если та пойдет на эскалацию. Эти слова прозвучали как раз перед визитом Трасс в Москву, запланированного на текущую неделю.

Обратите внимание: в России Трасс будет говорить с местным министром иностранных дел Сергеем Лавровым, и будет искать в диалоге пути дипломатического разрешения текущего кризиса вокруг Украины.

Великобритания активно участвует в процессе деэскалации созданной Россией угрозы вокруг Украины

Только в начале февраля 2022: