Такую информацию The Mirror получила от своих источников среди британских военных. В Украину якобы направили британских военных из SAS, SBS, специального разведывательного полка и группы поддержки спецназа.
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Спецназовцы должны выступать в роли военных советников
Британцы в Украине выступают в роли военных советников. В частности, пишут СМИ, они обучают украинские спецподразделения тактике борьбы с боевиками, а также снайперской и диверсионной работе.
В регион направлено спецподразделение Великобритании, чтобы помочь и посоветовать украинским военным. Они имеют широкий набор навыков, которые, несомненно, будут очень полезны украинским силам,
– сообщил источник The Mirror.
Оказать украинцам военную помощь Лондон смог, ведь британский контингент вывели из Афганистана. Пока войска SAS и SBS еще находятся в Сирии и Ираке, однако их количество там невелико.
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Позиция Великобритании относительно угрозы на украинской границе:
- Премьер Британии Борис Джонсон обсудил с президентом Франции Эммануэлем Макроном санкции против России в случае нападения России.
- В британском МИД объяснили, что действия России являются угрожающими, однако Лондон готов к диалогу.
- В Британии уверяют, что автоматически применят санкции, если российские военные пересекут украинскую границу.
- После официального визита в Киев премьер-министр Джонсон записал видео в поддержку Украины.
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