Таку інформацію The Mirror отримала від своїх джерел серед британських військових. В Україну начебто направили британських військових з SAS, SBS, спеціального розвідувального полку та групи підтримки спецназу.
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Спецпризначенці мають виступати у ролі військових радників
Британці в Україні виступають в ролі військових радників. Зокрема, пишуть ЗМІ, вони навчають українські спецпідрозділи тактиці боротьби з бойовиками, а також снайперській та диверсійній роботі.
До регіону направлено спецпідрозділ Великої Британії, щоб допомогти та порадити українським військовим. Вони мають широкий набір навичок, які, безсумнівно, будуть дуже корисні українським силам,
– повідомило джерело The Mirror.
Надати українцям військову допомогу Лондон зміг, адже британський контингент вивели з Афганістану. Наразі війська SAS і SBS ще перебувають в Сирії та Іраку, проте їхня кількість там невелика.
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Позиція Великої Британії щодо загрози на українському кордоні:
- Прем'єр Британії Борис Джонсон обговорив з президентом Франції Еммануелем Макроном санкції проти Росії у випадку нападу Росії.
- В британському МЗС пояснили, що дії Росії є загрозливими, проте Лондон готовий діалогу.
- У Британії запевняють, що автоматично застосують санкції, якщо російські військові перетнуть український кордон.
- Після офіційного візиту до Києва прем'єр-міністр Джонсон записав відео на підтримку України.
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