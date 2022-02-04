Позицію Лондона пояснила Дебора Броннерт, пані посол у Росії. Вона підкреслила, що не вправі будувати здогадки про наміри Кремля. Втім, загальну ситуацію оцінила як загрозливу.

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Якщо Росія розширюватиме агресію, будуть наслідки

Броннерт наголосила, що мовиться про найбільшу мобілізацію військ та техніки в Європі за багато десятиліть. Це створює серйозні ризики й може спровокувати дестабілізацію обстановки – не лише в Україні, а й загалом у всьому регіоні.

Важливо! Велика Британія сподівається, що Росія відведе свої сили від кордонів України. Якщо ж Кремль наважиться на нове вторгнення, слід очікувати жорсткої реакції у відповідь.

Водночас, пояснила дипломатка, Лондон виступає за ведення діалогу з Москвою. Там готові обговорювати кроки, які враховують стурбованість кожної з країни щодо своєї безпеки. "Це стосується як Росії, так і України, Великої Британії та інших європейських країн", – уточнила вона.

Росія має відвести сили від України, – дипломатка

Пані посол підкреслила, що Велика Британія спрямовує свої зусилля на допомогу в модернізації ЗСУ. На початку 2022 року, наприклад, у Київ передали оборонне озброєння, зокрема – легку протитанкову зброю. "Це потрібно Україні, адже вона наражається на загрозу", – зауважила Броннерт.

Зараз потрібно, аби Росія відвела війська, припинила загрожувати та дестабілізувати Україну. Після цього можна буде шукати дипломатичне вирішення усіх проблем,

– підкреслила дипломатка.

Броннерт: Не дивно, що ми ведемо діалог з Росією

Броннерт наголосила, що майбутні візити британських міністрів закордонних справ та оборони до Росії варто розглядати у широкому контексті. Мовляв, обидві країни є постійними членами Радбезу ООН й несуть особливу відповідальність щодо підтримання стабільності та безпеки в усьому світі. "Враховуючи напруження й зростання тривоги, не дивно, що ми продовжуємо вести діалог", – зазначила дипломатка.

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