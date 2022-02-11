По словам Валерия Залужного, территориальная оборона в Украине состоит из командования, четырех региональных управлений, 29 бригад и 150 батальонов. Территориальные общины также создают собственные добровольческие формирования.

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Выучку могут провести в марте

Валерий Залужный рассказал, что в приграничных областях батальоны территориальной обороны укомплектованы на 70%. К марту эти показатели планируют увеличить на 20%.

Также в планах ВСУ увеличить количество резервистов в рядах теробороны до 70%.

Это такая сила, которая действительно может сдерживать врага и даже охладить его мысль о желании ступить на нашу землю. Ведь цена, которую он будет платить за это, будет огромной. Цель всего этого – чтобы сопротивление было в каждом городе, каждом селе, на каждой улице и в каждом доме,

– заявил Залужный.

Командующий ВСУ отметил, что в каждом батальоне теробороны должны быть помещения для хранения оружия, имущества и документов. Также необходимо оборудовать помещение для финансово-экономической части.

Залужный заявил, что при условии достижения всех запланированных показателей уже в марте начнется масштабная тренировочная выучка теробороны. Руководитель ВСУ призвал представителей местной власти способствовать ее проведению.

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил руководителей ОГА, в областях которых укомплектование сил теробороны идет по графику.

Заметьте! На заседании СНБО президент Владимир Зеленский приказал увеличить численность сил территориальной обороны в 200 раз. Теперь их количество должно составлять 2 миллиона человек.

Территориальная оборона в Украине: главное

Силы территориальной обороны в Украине начали формировать с 1 января 2022 года в соответствии с законом о национальном сопротивлении. Средства военные из теробороны получают только во время официальных сборов.

Чтобы записаться в ряды территориальной обороны, нужно обратиться в своем военкомате к офицеру территориальной обороны или начальнику штаба, либо командиру батальона.

Министр обороны Алексей Резников пояснил, что силы территориальной обороны могут применять оружие. Однако его получат те, кто подпишет контракт и официально присоединится к силам теробороны.

Из-за увеличения угрозы со стороны России и количества вопросов относительно нововведений, в начале февраля 2022 года в Украине начала работу горячая линия теробороны.

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