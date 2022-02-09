Центр розташований у будинку №41 на вулиці Пекарській. Його роботу 8 лютого оглянули мер Львова Андрій Садовий та командир територіальної оборони Львівщини Валерій Курко.

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У Львові з'явився центр рекрутингу тероборони

Садовий розповів, що рекрутинговий центр створили на базі центру допомоги учасникам бойових дій.

Кожен громадянин нашої держави, нашого міста може прийти сюди й отримати вичерпну інформацію та написати заяву на вступ до територіальної оборони. І я радію, що ми за тиждень часу змогли вибудувати цей центр,

– зауважив мер.

Усі охочі отримати консультацію фахівця рекрутингового центру можуть зателефонувати на Гарячу лінію за номером 1580. Вона працює з понеділка до п'ятниці з 8:00 до 17:00.

"Також щоп'ятниці тут працюватимуть медики – тобто буде надана частина медичної підтримки, бо багато різних довідок потрібно зібрати. Мені приємно, що ми ще не робили великої реклами, а вже дуже багато людей приходять сюди й записуються в тероборону – військові, працівники міської ради, депутати", – додав Садовий.

Центр діє на 2 поверсі будинку №41 на вулиці Пекарській. Тут облаштували робочі місця для двох фахівців:

оператора довідкової служби, який консультуватиме й надаватиме довідкову інформацію щодо вступу до тероборони, необхідних для цього документів тощо;

представника бригади тероборони, який безпосередньо прийматиме документи на вступ до бригади.

Так, кожен охочий зможе отримати всю необхідну інформацію, щоб швидше подати документи та підписати контракт резервіста.

У Львові створили центр рекрутингу тероборони: відео

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Як подати заяву на вступ до бригади тероборони

Командир територіальної оборони Львівщини Валерій Курко розповів, що механізм вступу до тероборони – доволі простий.

"Є телефон Гарячої лінії й фізично тут є 2 військовослужбовці з мого штату, які можуть не просто надати фахову консультацію – вони перевірять, чи є людина на військовому обліку, бо це перший крок для того, щоб підписати контракт на службу в резерві", – додав Курко.

Після перевірки військового квитка чи довідки фахівці запропонують посаду, яка є в штаті сил тероборони. Далі потрібно написати заяву на вступ до бригади (на Львівщини це 103 бригада).

"Тоді людина отримає перелік документів, які їй необхідно буде зібрати для оформлення особової справи й подачі в районні центри комплектування та соціальної підтримки – колишні військкомати", – зауважив Курко.

Фахівці центру сформують особову справу і призвуть охочого вступити в бригаду тероборони до лав ЗСУ. Після цього з ним підпишуть контракт для служби в резерві.

Дивіться фото з рекрутингового центру тероборони / Фото Ірини Середи

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У місті підготували план дій у випадку війни

У Львові розробили план дій у випадку розгортання повномасштабної війни на території України. Програма національного спротиву розрахована на 3 роки. Вона передбачає:

навчання людей домедичній допомозі та користуванню зброєю;

співпрацю з батальйонами, які розташовані на території Львівської МТГ;

розвиток необхідної інфраструктури.

Цю програму розробили виконавчі органи мерії та представники тероборони Львівщини.

Наше завдання – сформувати 2 потужні батальйони, щоб люди проходили вишкіл. Сьогодні кожен має розуміти – це наша країна, і немає когось, хто буде її захищати. Тому територіальна оборона – це унікальна можливість пройти вишкіл і відчути командну якісну роботу,

– зазначив Садовий.

За словами мера, також дуже важливо, щоб львів'яни знали, куди вони мають йти в разі надзвичайної ситуації. Наразі в місті є приблизно 6 тисяч укриттів. Як правило, це підвали та паркінги, тому в кожному будинку люди повинні мати між собою комунікацію. В укриттях необхідно облаштувати запас води, світло та чистоту. Це все слід перевірити мешканцям.