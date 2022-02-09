Центр расположен в доме №41 по улице Пекарской. Его работу 8 февраля проверили мэр Львова Андрей Садовый и командир территориальной обороны Львовской области Валерий Курко.

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Во Львове появился центр рекрутинга терробороны

Садовый рассказал, что рекрутинговый центр был создан на базе центра помощи участникам боевых действий.

Каждый гражданин нашего государства, нашего города, может прийти сюда и получить исчерпывающую информацию и написать заявление на вступление в территориальную оборону. И я радуюсь, что мы за неделю времени смогли выстроить этот центр,

– заметил мэр.

Все желающие получить консультацию специалиста рекрутингового центра могут позвонить на Горячую линию по номеру 1580. Она работает с понедельника по пятницу с 8:00 до 17:00.

"Также каждую пятницу здесь будут работать медики – то есть будет предоставлена ​​часть медицинской поддержки, потому что много разных справок нужно собрать. Мне приятно, что мы еще не делали большой рекламы, а уже очень много людей приходят сюда и записываются в терроборону – военные, работники городского совета, депутаты", – добавил Садовый.

Центр действует на 2 этаже дома №41 по улице Пекарской. Здесь обустроили рабочие места для двух специалистов:

оператора справочной службы, который будет консультировать и предоставлять справочную информацию о вступлении в терроборону, о необходимых для этого документов и т.п.;

представителя бригады терробороны, который будет непосредственно принимать документы на вступление в бригаду.

Да, каждый желающий сможет получить всю необходимую информацию, чтобы быстрее подать документы и подписать контракт резервиста.

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Как подать заявление на вступление в бригаду терробороны

Командир территориальной обороны Львовщины Валерий Курко рассказал, что механизм вступления в терроборону достаточно прост.

"Есть телефон Горячей линии и физически здесь есть 2 военнослужащих из моего штата, которые могут не просто предоставить профессиональную консультацию – они проверят, есть ли человек на военном учете, потому что это первый шаг для того, чтобы подписать контракт на службу в резерве", – добавил Курко.

После проверки военного билета или справки специалисты предложат должность в штате сил терробороны. Далее нужно написать заявление на вступление в бригаду (на Львовщине это 103 бригада).

"Тогда человек получит перечень документов, которые ему необходимо будет собрать для оформления личного дела и подачи в районные центры комплектования и социальной поддержки – бывшие военкоматы", – отметил Курко.

Специалисты центра сформируют личное дело и призовут желающего вступить в бригаду терробороны в ряды ВСУ. После этого с ним будет подписан контракт для службы в резерве.

Смотрите фото из рекрутингового центра терробороны / Фото Ирины Середы

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В городе подготовили план действий в случае войны

Во Львове был разработан план действий в случае развертывания полномасштабной войны на территории Украины. Программа национального сопротивления рассчитана на 3 года. Она предполагает:

обучение людей домедицинской помощи и пользованию оружием;

сотрудничество с батальонами, расположенными на территории Львовской ГТО;

развитие требуемой инфраструктуры.

Эту программу разработали исполнительные органы мэрии и терробороны Львовщины.

Наша задача – сформировать 2 мощных батальона, чтобы люди проходили обучение. Сегодня каждый должен понимать – это наша страна, и нет кого-то, кто будет ее защищать. Поэтому территориальная оборона – это уникальная возможность пройти обучение и почувствовать командную качественную работу,

– отметил Садовый.

По словам мэра, также очень важно, чтобы львовяне знали куда они должны идти в случае чрезвычайной ситуации. Сейчас в городе около 6 тысяч укрытий. Обычно это подвалы и паркинги, поэтому в каждом доме люди должны иметь между собой коммуникацию. В укрытиях необходимо обустроить запас воды, свет и чистоту. Это все следует проверить жильцам.