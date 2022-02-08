Карту можна переглянути на сайті Львівської міськради. Укриття є у всіх районах міста.

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В ЛМР оновили інтерактивну карту укриттів

Міський голова Львова Андрій Садовий розповів, що у мерії створили оновлену інтерактивну мапу укриттів для мешканців Львівської міської територіальної громади.

Зараз в нас є близько 6 тисяч укриттів. Цього достатньо для безпечного перебування у надзвичайній ситуації для кожного мешканця,

– зазначив мер.

Укриття розташовані у підземних приміщеннях житлових будинків та торгових центрів.

"Дуже прошу перевірити доступ до свого підвалу та поговорити про це із сусідами! Сподіваємось, що нам ніколи не прийдеться користуватись укриттями, але перевірити важливо!", – підсумував Садовий.

Переглянути оновлену карту львівських укриттів можна, перейшовши за посиланням.

Зверніть увагу! Торік у Львові перевірили 7 тисяч підвальних приміщень на готовність слугувати укриттями для населення. Майже усі є придатними до цього. Детальніше про те, як відбуватиметься евакуація в разі війни та як до неї підготуватися, читайте у репортажі 24 каналу.

У Львові оновили інтерактивну карту укриттів: відео

Текст допису Андрія Садового:

Оновили інтерактивну карту укриттів для мешканців Львівської громади. Переглянути її можна на сайті міської ради або за посиланням у коментарях. Зараз в нас є близько 6 тисяч укриттів. Цього достатньо для безпечного перебування у надзвичайній ситуації для кожного мешканця.

Укриття розташовані у підземних приміщеннях житлових будинків та торгових центрів. Дуже прошу перевірити доступ до свого підвалу та поговорити про це із сусідами! Сподіваємось, що нам ніколи не прийдеться користуватись укриттями, але перевірити важливо!