На відеоряді повідомляють, що захищати місто може кожен. Інформацію про це опублікували 15 лютого.

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Агітація вступу до тероборони у метро: дивіться відео

Кличко звернувся до киян

Мер Києва Віталій Кличко вкотре наголосив, що зможемо захистити країну лише якщо не ховатимемося і пліч-о-пліч боротимемось за незалежність України. Він зазначив, що маємо об'єднуватись, хоч маємо сильну армію.

Сьогодні важлива воля і зусилля кожного громадянина дати відсіч тим, хто зазіхає на нашу свободу і територіальну цілісність,

– сказав Кличко.

За словами Кличка, місто підтримує формування тероборони Києва. Для її фінансового забезпечення виділили 110 мільйонів гривень.

Як вступити до тероборони

Резервістом може стати будь-який громадянин України віком від 18 до 57 років незалежно від статі. У КМДА зазначають, що долучитися можна навіть без військового досвіду. Крім цього, є меншими вимоги до стану здоров'я, ніж у вступі до бойових бригад.

Щоб подати заявку на вступ, необхідно зателефонувати на гарячу лінію за номером: 063 651 44 46. Опісля скерують на співбесіду та військово-лікарську комісію.

Всі деталі вступу до лав територіальної оборони можна переглянути за посиланням.