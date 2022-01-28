Служба в составе отрядов территориальной обороны позволяет каждому патриоту регулярно заниматься огневой, медицинской и инженерной подготовками. Кроме того, руководители батальонов организовали удобный для каждого и гибкий график тренировок.

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В случае если полномасштабного российского нападения удастся избежать, резервисты будут участвовать в десятидневном учебном собрании раз в 1 –2 года.

Как присоединиться к обороне Киева

В КГГА рассказали, что каждый желающий стать резервистом должен обратиться на горячую линию Территориального резерва Киева по номеру: 063 651 44 46. После короткого опроса патриотов будут направлять на собеседование в один из комбатов. По его результатам кандидатам определят должность и сформируют направление на прохождение военно-врачебной комиссии.

Важно! Вооруженные силы Украины готовы противостоять агрессии Кремля и защищать нашу землю. К тому же, международные партнеры поддерживают суверенитет, территориальную целостность Украины и готовы вводить против России новые усиленные санкции.

Медкомиссию кандидаты проходят в сопровождении офицера бригады территориальной обороны.

Какие документы необходимы для подписания контракта

Всем претендентам нужно собрать перечень документов и подать их в подразделение бригады терробороны:

заявление о желании добровольно поступить на службу в территориальный резерв;

копии всех страниц паспорта;

копии свидетельства о браке и рождении детей;

характеристику с места работы или учебы;

копии документов о среднем и высшем образовании;

цветную фотографию размером 9х12 сантиметров;

копию справки о присвоении идентификационного номера;

справку военно-врачебной комиссии о пригодности по состоянию здоровья к прохождению службы в территориальном резерве по избранной специальности;

справку о несудимости.

Что будут делать резервисты в случае российского наступления

Чиновники КГГА утверждают, что бойцов территориальной обороны будут привлекать к защите стратегических объектов и коммуникаций Киева, органов государственной и местной власти. Кроме того, резервисты будут защищать гражданское население и обеспечивать общественную безопасность. Также среди обязанностей ТрО есть подготовка граждан к национальному сопротивлению оккупации.