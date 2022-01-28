По словам заместителя руководителя подземки Натальи Макогон, не смогут спасти киевлян лишь 6 наземных станций. Все остальные 40 находятся в боевой готовности с 2014 года.
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Размещать людей в случае наступления критической ситуации будут на перронах станций, но в случае необходимости для этого используют и тоннели.
Метро рассчитано на укрытие 80 тысяч человек
- По словам чиновницы, жители столицы, которым повезло вовремя добраться до метро, должны слушать указания работников подземки или привлеченных к выполнению работ служб.
- с помощью тоннелей киевляне смогут добраться до другой остановки подземки, если выходы будут заблокированы.
- Каждая из станций метрополитена сможет принять до 2 тысяч киевлян, но лишь на 48 часов, поскольку именно на столько людям хватит кислорода.
- С собой в укрытие нужно взять документы, теплые вещи, лекарства, воду и еду, поскольку обеспечения этим не будет.
- За порядком на самих станциях должны следить полицейские.
Человек с собой берет теплые вещи, воду, бутерброд. Этим не обеспечивается. В случае необходимости расконсервируются санитарные части, которые непосредственно предусмотрены для гражданской обороны,
– подчеркнула Макогон.
Главное об угрозе полномасштабного вторжения России
Западные СМИ и дипломаты активно говорят о вероятности нападения российских войск на Украину. О подготовке России к полномасштабному российскому вторжению и захвате многих крупных населенных пунктов говорили еще в октябре 2021 года. Именно с этого момента российские террористы начали активно наращивать войска у границ с Украиной. В том числе – со стороны Беларуси.
На фоне информации разведок западные партнеры официального Киева начали поставки летального оружия оборонного типа. Недавно в Белом доме подтвердили, что США готовят экспортные санкции против Кремля. Новый пакет ограничений может навредить промышленности России, а также заблокировать работу банковского сектора.
25 января Владимир Зеленский в очередной раз обратился к украинцам. Президент подчеркнул, что поводов для паники нет, и ситуация на границе контролируемая нашими бойцами.