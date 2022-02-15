За словами Єнса Столтенберга, НАТО намагається зробити все, щоб уникнути російської загрози. Про це генсек заявив під час спілкування з журналістами.

Зауважте НАТО наразі не бачить ознак деескалації біля кордонів України

Союзники обмінюються даними

Єнс Столтенберг наголосив, що союзники по НАТО періодично обмінюються даними щодо переміщення російських військ. Генсек Альянсу додав, що озвучуючи цю інформацію публічно, вони сподіваються на те, що таким чином Росію вдасться стримати.

Роблячи так, ми думаємо, що це ускладнить для Росії ведення агресивних дій проти України. Озвучувати все, що вони роблять – це спосіб збільшення для них допустимого порогу нападу на Україну – чи то про спрямування підрозділів, спроб організувати переворот чи про інші речі, яких ми боїмося, Росія може спробувати це зробити. Той факт, що ми озвучуємо інформацію – це спроба протистояти та попередити,

– наголосив Столтенберг.

Важливо! Збройні сили України готові дати відсіч ворогу будь-якої миті, адже ми під надійним захистом наших військових. Міжнародні партнери підтримують Україну і підготували пакет нищівних економічних санкцій проти Росії. Тому навіть якщо Кремль наважиться піти у наступ – він отримає достойну відсіч.

Зберігаймо спокій, читаймо перевірені новини та віримо в ЗСУ!

Останні новини про російську загрозу

Росія відмовилася брати участь у консультаціях щодо Віденського договору в ОБСЄ. Ініціатором зустрічі була Україна.

Країна-агресорка проводить навчання у Чорному морі біля берегів окупованого нею українського Криму.

У київському метрополітені пасажирів агітують вступати в територіальну оборону. Для цього в вагонах метро транслюють відповідні відео.

На знак солідарності з Україною у столицях Латвії та Литви вивісили українські прапори. Наш стяг майорить і на держбудівлях і на приватних будинках.

Росія заявила про відведення частини своїх військ: дивіться відео