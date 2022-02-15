По словам генсека НАТО, готовность России к диалогу вызывает "осторожный оптимизм". Однако российские войска остаются под украинскими границами.
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Россия может вернуть войска в любой момент
Йенс Столтенберг подчеркнул, что дипломатические переговоры должны происходить. Именно это может дать надежду на тот же "осторожный оптимизм".
В то же время данных, которые бы указывали на то, что под границами Украины идет процесс деэскалации, нет.
Пока мы не видели никаких доказательств, которые бы указывали на деэскалацию на местах,
– заявил Столтенберг.
Генсек НАТО подчеркнул, что Альянс неоднократно наблюдал за тем, что Россия отводила войска, но оставляла технику. Поэтому она в любое время может вернуть военных к границам.
Однако Столтенберг подчеркнул, что само перемещение войск не означает деэскалацию.
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