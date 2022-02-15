Детали законопроекта

Вскоре соответствующий документ будет зарегистрирован в Верховной Раде. Об этом сообщила парламентарий от партии "Слуга народа" Ольга Смаглюк-Василевская.

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Готовим к регистрации законопроект "О внесении изменений в некоторые законы Украины о запрете выезда за границу некоторым категориям лиц на период военного положения",

– рассказала нардеп.

Кому могут запретить выезд из Украины

министрам;

главам областных и районных советов;

государственным служащим категории "А";

руководителям центральных органов исполнительной власти, в том числе имеющим специальный статус;

работникам Национального депозитария;

руководителям предприятий, учреждений и организаций, имеющим стратегическое значение для экономики и безопасности;

руководителям учреждений, которые ведут деятельность, связанную с обеспечением безопасности и стабильности критической инфраструктуры.

Что этому предшествовало

На фоне информации о возможном нападении России, фракции призвали нардепов не покидать Киев, ведь важно обеспечить максимальную явку для голосований. По словам спикера парламента Руслана Стефанчука, по состоянию на вечер 14 февраля за границей находились 23 народных избранника.

Политик говорил, что к 10 часам утра нардепы должны вернуться в Киев, чтобы прийти на заседание Верховной Рады. Он даже предложил уменьшить количество парламентариев до того количества, которое придет на работу.

Вернуться в Украину нардепов призвал и президент Владимир Зеленский. Он подчеркнул, что защищать государство – их прямая обязанность.

Обратите внимание! По данным СМИ, больше всего за границей находится нардепов от "Оппозиционной платформы – За жизнь". Среди них Илья Кива, Сергей и Юлия Левочкины, Наталья Королевская, Вадим Рабинович и другие. Именно фракция ОПЗЖ была единственной, которая отказалась от участия в совещании СНБО по поводу российской угрозы.

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Полный текст публикации Ольги Смаглюк-Василевской в ​​телеграме:

Готовим к регистрации законопроект "О внесении изменений в некоторые законы Украины о запрете выезда за границу некоторым категориям лиц на период военного положения".

Законопроектом предлагается в период военного положения ограничить выезд из Украины: