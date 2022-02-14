Владимир Зеленский, обращаясь к олигархам, подчеркнул, что их сила – не деньги, а гражданская позиция. Поэтому он призвал их вернуться на родину, сообщает 24 канал.

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Олигархи должны вернуться

Владимир Зеленский подчеркнул, что олигархи получили свое состояние благодаря Украине, поэтому сейчас они должны вернуться и быть с народом.

Ваша сила не в ваших деньгах, не в самолетах, а в гражданской позиции, которую вы можете проявить. Вернитесь к своим людям и своей стране, благодаря которым вы получили свои заводы,

– заявил Зеленский.

Также глава государства подчеркнул, что сейчас украинцы увидят и поймут, для кого Украина – родина, а для кого – площадка для денег.

У депутатов и чиновников есть сутки, чтобы вернуться

Отдельно Владимир Зеленский обратился к депутатам и чиновникам, покинувшим нашу страну. Президент подчеркнул, что народ доверил не только управлять государством, но и защищать его. Поэтому Зеленский дал им время, чтобы вернуться.

Сейчас я вам предлагаю в течение 24 часов вернуться на родину и стать бок о бок с украинской армией, с нашей дипломатией, с нашим народом,

– подчеркнул президент.

Олигархи и депутаты уезжают из Украины

Вечером 13 февраля "Украинская правда" опубликовала информацию о том, что несколько олигархов и бизнесменов покинули территорию Украины. В частности, Игорь Абрамович, Ринат Ахметов, Борис Колесников, Виктор Пинчук, Вадим Новинский, Александр Ярославский, Вадим Столар, Василий Хмельницкий, Вадим Нестеренко, Андрей Ставницер.

По состоянию на вечер 14 февраля за границей находятся 23 народных избранника. Из них 12 – депутаты от ОПЗЖ.

Обращение Владимира Зеленского: смотрите видео