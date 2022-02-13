По данным журналистов, только 13 февраля из Киева вылетели около 20 чартерных рейсов. На один из них приглашали около 50 человек.

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Кто мог покинуть Украину

Из Украины в западном направлении вылетел чартерный рейс олигарха Бориса Колесникова. Потом заметили и самолеты Рината Ахметова.

По данным СМИ, депутат от ОПЗЖ и миллионер Игорь Абрамович заказал чартер для 50 человек. По информации источников издания, этот борт вывезет родственников однопартийцев бизнесмена и его партнеров в Вену.

Обратите внимание! Журналисты обратились к Игорю Абрамовичу за комментарием по этой информации, но ответа пока нет.

Однако, как утверждает "Украинская правда" Ринат Ахметов и Виктор Пинчук покинули Украину еще 30 января. Ахметов чартером вылетел в Швейцарию.

Нардеп Вадим Новинский вылетел 10 февраля в Мюнхен. Также вылетел Александр Ярославский, кортеж которого сбил на смерть человека.

Бизнесмены Вадим Столар и Василий Хмельницкий вылетели 12 февраля, а Вадим Нестеренко и Андрей Ставницер – 13 февраля.

К слову, в пресс-службе Ставницера 24 каналу рассказали, что он полетел в командировку в Дубай и в ближайшее время вернется в Украину.

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