За даними журналістів, лише 13 лютого з Києва вилетіли близько 20 чартерних рейсів. На один із них запрошували близько 50 людей.

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Хто міг покинути Україну

З України у західному напрямку вилетів чартерний рейс олігарха Бориса Колеснікова. Потім помітили й літаки Ріната Ахметова.

За даними ЗМІ, депутат від ОПЗЖ та мільйонер Ігор Абрамович замовив чартер для 50 осіб. За інформацією джерел видання, цей борт вивезе родичів однопартійців бізнесмена та його партнерів до Відня.

Зверніть увагу! Журналісти звернулися до Ігоря Абрамовича по коментар щодо цієї інформації, однак відповіді поки немає.

Однак, як стверджує "Українська правда" Рінат Ахметов та Віктор Пінчук покинули Україну ще 30 січня. Ахметов чартером вилетів до Швейцарії.

Нардеп Вадим Новинський вилетів 10 лютого до Мюнхена. Також вилетів Олександр Ярославський, кортеж якого збив на смерть людину.

Бізнесмени Вадим Столар та Василь Хмельницький вилетіли 12 лютого, а Вадим Нестеренко та Андрій Ставніцер – 13 лютого.

До слова, у пресслужбі Ставніцера 24 каналу розповіли, що він полетів у відрядження в Дубаї і найближчим часом повернеться в Україну.

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