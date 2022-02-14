Среди тех, кто поспешил вылететь из Украины, немало представителей "Оппозиционной платформы – За жизнь". Например, Илья Кива или Наталья Королевская. Об этом журналисты сообщают, ссылаясь на источники в правоохранительных органах.

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Кто уехал за границу

  1. Абрамович Игорь – 12 февраля вылетел в Варшаву (Польша);
  2. Аликсейчук Александр – 5 февраля вылетел в Доху (Катар);
  3. Аллахвердиева Ирина – 4 февраля улетела в Дубай (ОАЭ);
  4. Плачкова Татьяна – 13 февраля улетела в Вену (Австрия);
  5. Борт Виталий – 3 февраля улетел в Стамбул (Турция);
  6. Пузанов Александр – 13 февраля вылетел в Доху (Катар);
  7. Иванисов Роман – 11 февраля вылетел в Париж (Франция);
  8. Кива Илья – 30 января отправился в Аликанте (Испания);
  9. Королевская Наталия – 9 февраля улетела в Ригу (Латвия);
  10. Кривошеев Игорь – 4 февраля отправился в Мадрид (Испания);
  11. Левочкин Сергей – 10 февраля улетел в Венецию (Италия);
  12. Левочкина Юлия – 26 января отправилась в Ниццу (Франция);
  13. Нагорняк Сергей – 11 февраля улетел в Цюрих (Швейцария);
  14. Новинский Вадим – 10 февраля отправился в Мюнхен (Германия);
  15. Пивоваров Евгений – 11 февраля улетел в Шарджу (ОАЭ);
  16. Рабинович Вадим – 3 февраля улетел в Тель-Авив (Израиль);
  17. Солод Юрий – 9 февраля отправился в Ригу (Латвия);
  18. Устинова Александра – 6 февраля улетела в Дюссельдорф (Германия);
  19. Железняк Роман – 12 февраля отправился в Париж (Франция);
  20. Шпенов Дмитрий – 12 февраля улетел в Женеву (Швейцария);
  21. Столар Вадим – 12 февраля отправился в Ниццу (Франция);
  22. Яковенко Евгений – 12 февраля улетел в Стамбул (Турция);
  23. Волошин Олег – 14 февраля на машине пересек границу с Беларусью.

СМИ также писали, что, кроме нардепов, украинские олигархи и бизнесмены покидают Украину чартерными рейсами. Мол, в воскресенье из Киева вылетело около 20 чартеров и частных самолетов.

Реакция Зеленского

Президент отреагировал на отсутствие нардепов и олигархов. Зеленский отметил, что они должны вернуться в течение 24 часов. Иначе государство и руководство сделают "серьезные выводы".

Глава государства подчеркнул, что сейчас – решающий для страны момент. Сам Зеленский заверил: его семья находится в Киеве. Выезжать, при любых обстоятельствах, не собираются.

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