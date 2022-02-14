Среди тех, кто поспешил вылететь из Украины, немало представителей "Оппозиционной платформы – За жизнь". Например, Илья Кива или Наталья Королевская. Об этом журналисты сообщают, ссылаясь на источники в правоохранительных органах.
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Кто уехал за границу
- Абрамович Игорь – 12 февраля вылетел в Варшаву (Польша);
- Аликсейчук Александр – 5 февраля вылетел в Доху (Катар);
- Аллахвердиева Ирина – 4 февраля улетела в Дубай (ОАЭ);
- Плачкова Татьяна – 13 февраля улетела в Вену (Австрия);
- Борт Виталий – 3 февраля улетел в Стамбул (Турция);
- Пузанов Александр – 13 февраля вылетел в Доху (Катар);
- Иванисов Роман – 11 февраля вылетел в Париж (Франция);
- Кива Илья – 30 января отправился в Аликанте (Испания);
- Королевская Наталия – 9 февраля улетела в Ригу (Латвия);
- Кривошеев Игорь – 4 февраля отправился в Мадрид (Испания);
- Левочкин Сергей – 10 февраля улетел в Венецию (Италия);
- Левочкина Юлия – 26 января отправилась в Ниццу (Франция);
- Нагорняк Сергей – 11 февраля улетел в Цюрих (Швейцария);
- Новинский Вадим – 10 февраля отправился в Мюнхен (Германия);
- Пивоваров Евгений – 11 февраля улетел в Шарджу (ОАЭ);
- Рабинович Вадим – 3 февраля улетел в Тель-Авив (Израиль);
- Солод Юрий – 9 февраля отправился в Ригу (Латвия);
- Устинова Александра – 6 февраля улетела в Дюссельдорф (Германия);
- Железняк Роман – 12 февраля отправился в Париж (Франция);
- Шпенов Дмитрий – 12 февраля улетел в Женеву (Швейцария);
- Столар Вадим – 12 февраля отправился в Ниццу (Франция);
- Яковенко Евгений – 12 февраля улетел в Стамбул (Турция);
- Волошин Олег – 14 февраля на машине пересек границу с Беларусью.
СМИ также писали, что, кроме нардепов, украинские олигархи и бизнесмены покидают Украину чартерными рейсами. Мол, в воскресенье из Киева вылетело около 20 чартеров и частных самолетов.
Реакция Зеленского
Президент отреагировал на отсутствие нардепов и олигархов. Зеленский отметил, что они должны вернуться в течение 24 часов. Иначе государство и руководство сделают "серьезные выводы".
Глава государства подчеркнул, что сейчас – решающий для страны момент. Сам Зеленский заверил: его семья находится в Киеве. Выезжать, при любых обстоятельствах, не собираются.
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