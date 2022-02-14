Серед тих, хто поспішив вилетіти з України, чимало представників "Опозиційної платформи – За життя". Наприклад, Ілля Кива чи Наталія Королевська. Про це журналісти повідомляють, посилаючись на джерела у правоохоронних органах.

До теми Зеленський запевняє, що не вивезе родину з України

Хто поїхав за кордон

Абрамович Ігор – 12 лютого вилетів до Варшави (Польща); Аліксейчук Олександр – 5 лютого вилетів у Доху (Катар); Аллахвердієва Ірина – 4 лютого полетіла в Дубай (ОАЕ); Плачкова Тетяна – 13 лютого полетіла у Відень (Австрія); Борт Віталій – 3 лютого полетів до Стамбула (Туреччина); Пузанов Олександр – 13 лютого вилетів у Доху (Катар); Іванісов Роман – 11 лютого вилетів у Париж (Франція); Кива Ілля – 30 січня відправився в Аліканте (Іспанія); Королевська Наталія – 9 лютого полетіла в Ригу (Латвія); Кривошеєв Ігор – 4 лютого відправився у Мадрид (Іспанія); Льовочкін Сергій – 10 лютого полетів до Венеції (Італія); Львочкіна Юлія – 26 січня відправилась у Ніццу (Франція); Нагорняк Сергій – 11 лютого полетів у Цюрих (Швейцарія); Новинський Вадим – 10 лютого відправився у Мюнхен (Німеччина); Пивоваров Євген –11 лютого полетів у Шарджу (ОАЕ); Рабінович Вадим – 3 лютого полетів у Тель-Авів (Ізраїль); Солод Юрій – 9 лютого відправився у Ригу (Латвія); Устінова Олександра – 6 лютого полетіла у Дюссельдорф (Німеччина); Железняк Роман – 12 лютого відправився у Париж (Франція); Шпенов Дмитро – 12 лютого полетів до Женеви (Швейцарія); Столар Вадим – 12 лютого відправився до Ніцци (Франція); Яковенко Євген – 12 лютого полетів у Стамбул (Туреччина); Волошин Олег – 14 лютого машиною перетнув кордон з Білоруссю.

ЗМІ також писали, що, крім нардепів, українські олігархи та бізнесмени залишають Україну чартерними рейсами. Мовляв, в неділю з Києва вилетіло близько 20 чартерів та приватних літаків.

Реакція Зеленського

Президент відреагував на відсутність нардепів та олігархів. Зеленський наголосив, що вони повинні повернутись протягом 24 годин. Інакше держава та керівництво зроблять "серйозні висновки".

Глава держави наголосив, що зараз – вирішальний для країни момент. Сам Зеленський запевнив: його сім'я перебуває у Києві. Виїжджати, за будь-яких обставин, не збираються.

Зверніть увагу! Партія "Слуги народу" рекомендувала своїм нардепам не виїжджати за межі Києва. Річ у тім, що у Верховній Раді мають бути голоси на випадок, якщо доведеться схвалювати термінові рішення.

До теми – Зеленський прокоментував виліт олігархів чартерними рейсами та сказав, де перебуває його родина: