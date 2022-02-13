Выезд из Украины усилит панические настроения в обществе

В это время народным депутатам не стоит выезжать за пределы Украины. Об этом журналистам 24 канала заявил "слуга" Александр Качура.

Мы должны быть готовы к любому развитию событий, в том числе к прямой защите своей страны. Особенно это касается мужчин. Был совет от руководства фракции не покидать пределы Киева, ведь в понедельник у нас закрытое заседание фракции, а во вторник – работа в Раде,

– рассказал Качура.

Он добавил, что в Раде сейчас существует проблема с голосами, поэтому присутствие всех "слуг" очень важно. Поскольку может быть необходимо одобрять срочные решения. Кроме того, если парламентарии уедут из Украины, это не пойдет на пользу и усилит панические настроения в обществе.

В то же время, нардеп Евгения Кравчук отметила, что руководство фракции рекомендовало срочно вернуться в Киев тем нардепам, которые находятся за границей.

"Мы рассчитываем, что другие фракции также организуют высокое присутствие своих депутатов, чтобы Верховная Рада работала четко и слаженно", – заметим Кравчук.

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