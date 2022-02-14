Володимир Зеленський, звертаючись до олігархів, наголосив що їхньою силою є не гроші, а громадянська позиція. Тому він закликав їх повернутися на батьківщину, повідомляє 24 канал.

Зауважте Ми знаємо все про ворожу армію біля кордону, – Зеленський заспокоїв українців у відеозверненні

Олігархи повинні повернутися

Володимир Зеленський наголосив, що олігархи отримали свої статки завдяки Україні, тому зараз вони повинні повернутися та бути з народом.

Ваша сила не у ваших грошах, не у літаках, а в громадянській позиції, яку ви можете проявити. Поверніться до своїх людей та до своєї країни, завдяки яким ви отримали свої заводи,

– заявив Зеленський.

Також глава держави наголосив, що зараз українці побачать і зрозуміють, для кого Україна є батьківщиною, а для кого – майданчиком для грошей.

У депутатів та чиновників доба на повернення

Окремо Володимир Зеленський звернувся до депутатів та чиновників, які покинули нашу країну. Президент підкреслив, що народ довірив не лише керувати державою, але і захищати її. Тому Зеленський дав їм добу, щоб повернутися.

Зараз я вам пропоную протягом 24-ох годин повернутися на батьківщину й стати пліч-о-пліч з українською армією, з нашою дипломатією, з нашим народом,

– наголосив президент.

Олігархи та депутати виїжджають з України

Увечері 13 лютого "Українська правда" опублікувала інформацію про те, що кілька олігархів та бізнесменів покинули територію України. Зокрема Ігор Абрамович, Рінат Ахметов, Борис Колесніков, Віктор Пінчук, Вадим Новинський, Олександр Ярославський, Вадим Столар, Василь Хмельницький, Вадим Нестеренко, Андрій Ставніцер.

Станом на вечір 14 лютого закордоном перебувають 23 народних обранці. З них 12 – депутати від ОПЗЖ.

Звернення Володимира Зеленського: дивіться відео