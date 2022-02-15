Деталі про законопроєкт

Невдовзі відповідний документ зареєструють у Верховній Раді. Про це повідомила парламентарка від партії "Слуга народу" Ольга Смаглюк-Василевська.

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Готуємо до реєстрації законопроєкт "Про внесення змін до деяких законів України щодо заборони виїзду за кордон деяким категоріям осіб на період воєнного стану",

– розповіла нардепка.

Кому можуть заборонити виїзд з України:

міністрам;

головам обласних та районних рад;

державним службовцям категорії "А";

керівникам центральних органів виконавчої влади, зокрема тим, які мають спеціальний статус;

працівникам Національного депозитарію;

керівникам підприємств, установ та організацій, які мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави;

керівникам установ, які провадять діяльність, пов'язану із забезпеченням безпеки та стійкості критичної інфраструктури.

Що цьому передувало

На тлі інформації про можливий напад Росії фракції закликали нардепів не покидати Київ, адже важливо забезпечити максимальну явку для голосувань. За словами спікера парламенту Руслана Стефанчука, станом на вечір 14 лютого за кордоном перебували 23 народні обранці.

Політик казав, що до 10 години ранку нардепи мають повернутися до Києва, аби прийти на засідання Верховної Ради. Він навіть запропонував зменшити кількість парламентарів до тієї кількості, яка прийде на роботу.

Повернутися в Україні нардепів закликав й президент Володимир Зеленський. Він наголосив, що захищати державу – їхній прямий обов'язок.

Зверніть увагу! За даними ЗМІ, найбільше закордоном перебуває нардепів від "Опозиційної платформи – За життя". Серед них Ілля Кива, Сергій та Юлія Льовочкіни, Наталія Королевська, Вадим Рабінович та інші. Саме фракція ОПЗЖ була єдиною, яка відмовилася від участі в нараді РНБО щодо російської загрози.

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Повний текст публікації Ольги Смаглюк-Василевської у телеграмі:

Готуємо до реєстрації законопроєкт "Про внесення змін до деяких законів України щодо заборони виїзду за кордон деяким категоріям осіб на період воєнного стану".

Законопроєктом пропонується у період воєнного стану обмежити виїзд з України: