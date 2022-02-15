За таке рішення проголосували українські парламентарі 15 лютого. "За" був 331 голос, інформує 24 канал.

Раніше Рада звернулась до ООН та інших міжнародних організацій через ескалацію агресії Росії

Український парламент відреагував на плани Держдуми Росії

Постанова є дуже актуальною, адже вже 15 лютого Держдума Росії може проголосувати за звернення до президента Путіна щодо визнання так званих "республік" на Донбасі.

Ініціаторами проєкту Верховної Ради про звернення стали понад 20 народних депутатів – з різних фракцій та груп.

Заява викликана тим, що Дума за поданням комуністів і партії влади намагається ухвалити рішення про їхнього президента Путіна стосовно того, що визнати республіки бойовиків, як незалежні держави. По суті – це гібридна війна проти України,

– сказав Іван Крулько, "Батьківщина".

Українські парламентарі наголосили, що Луганська та Донецька області, а також Крим – це частини України. А те, що відбувається з цими територіями – не що інше, як відверта окупація Росією.

Куди направлять звернення Ради:

Організації Об'єднаних Націй,

Європейської Комісії,

Європейського Парламенту,

Парламентської Асамблеї Ради Європи,

Парламентської Асамблеї ОБСЄ,

Парламентської Асамблеї НАТО,

урядів і парламентів держав світу.

Зверніть увагу! 15 лютого Верховна Рада також звернулась до ООН та інших міжнародних організацій через ескалацію агресії Росії.

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Плани Держдуми щодо "республік" бойовиків: коротко

Ідея визнати найманців на Донбасі належить депутатам-комуністам.

15 лютого Держдума може голосувати за те, щоб направити відповідне звернення президенту Путіну.

Профільний комітет парламенту держави-агресорки підтримав аж 2 законопроєкти про визнання так званих "квазіреспублік".

Російська Держдума голосуватиме за визнання бойовиків: більше у відео