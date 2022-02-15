За відповідне рішення проголосували 15 лютого 326 народних обранців, повідомляє 24 канал. Це трапилось на тлі загрози нового нападу Кремля.

До теми Верховна Рада звернеться до ООН, ОБСЄ і ПАРЄ через ескалацію Росії

Через ескалацію Росією: Рада проголосувала за звернення до ООН

Верховна Рада проголосувала за проєкт Постанови про звернення Верховної Ради України до:

Організації Об'єднаних Націй;

Європейського Парламенту;

Парламентської Асамблеї Ради Європи;

Парламентської Асамблеї ОБСЄ (Організація з безпеки і співробітництва в Європі);

Парламентської Асамблеї НАТО (Північноатлантичний альянс);

Парламентської Асамблеї ОЧЕС (Організації Чорноморського економічного співробітництва);

урядів та парламентів іноземних держав.

Документ скерували у зв'язку з ескалацією Росією безпекової ситуації навколо України. Комітет з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва зауважив, що запропоновані проєктом постанови заходи:

сприятимуть консолідації міжнародно-правових зусиль;

мають мету – недопущення розширення агресивних дій Росії проти України і всієї центрально-східної Європи.

Ухвалення постанови спрямоване на здійснення оперативних і рішучих спільних дій для зриву намірів Росії щодо реалізації військового сценарію задоволення її геополітичних амбіцій у відносинах з Україною,

– мовиться у висновку комітету.

Ініціювали звернення керівництво парламенту

Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук 14 лютого заявив, що найближчим часом буде зареєстрована вже підписана ініціаторами постанова Верховної Ради за авторством керівництва парламенту про звернення до ООН, Європарламенту, ПАРЄ, ПА ОБСЄ, ПА НАТО, ОЧЕС та парламентів усього світу у зв'язку з ескалацією Росії.

Стефанчук також закликав громадян України, включно з народними депутатами, не піддаватись паніці.

Коротко про загрозу ймовірного нападу Росії на Україну

ЗМІ написали, що Росія може вчинити новий напад 16 лютого. Натомість секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що найближчими днями наступу не буде.

14 лютого Володимир Зеленський оголосив 16 лютого Днем єднання. У документі наголосили, що цей день дозволить зміцнити стійкість суспільства в умовах зростання гібридних загроз, а також інформаційно-пропагандистського й морально-психологічного тиску на суспільну свідомість.

15 лютого Дмитро Кулеба розповів, що в ОБСЄ застосували інструментарій раннього попередження конфліктів. Міністр пояснив, що генеральна секретарка адресувала усім главам делегацій держав-учасниць спеціальний лист, у якому привертає увагу постійної ради ОБСЄ до зростання напруги та ризику ескалації ситуації.

Данілов відповів, чи загрожує Україні наступ Росії 16 чи 17 лютого – дивіться відео