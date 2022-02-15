За соответствующее решение проголосовали 15 февраля 326 народных избранников, сообщает 24 канал. Это случилось на фоне угрозы нового нападения Кремля.

К теме Верховная Рада обратится в ООН, ОБСЕ и ПАСЕ из-за эскалации России

Из-за эскалации Россией: Рада проголосовала за обращение к ООН

Верховная Рада проголосовала за проект Постановления об обращении Верховной Рады Украины к:

Организации Объединенных Наций;

Европейскому Парламенту;

Парламентской Ассамблее Совета Европы;

Парламентской ассамблее ОБСЕ (Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе);

Парламентской ассамблее НАТО (Североатлантический альянс);

Парламентской ассамблее ОЧЭС (Организации Черноморского экономического сотрудничества);

правительствам и парламентам иностранных государств.

Документ направили в связи с эскалацией Россией ситуации вокруг Украины. Комитет по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества отметил, что предложенные проектом постановления меры:

будут способствовать консолидации международно-правовых усилий;

имеют цель – недопущение расширения агрессивных действий России против Украины и всей центрально-восточной Европы.

Принятие постановления направлено на осуществление оперативных и решительных совместных действий для срыва намерений России по реализации военного сценария удовлетворения ее геополитических амбиций в отношениях с Украиной,

– говорится в заключении комитета.

Инициировало обращение руководство парламента

Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук 14 февраля заявил, что в ближайшее время будет зарегистрировано уже подписанное инициаторами постановление Верховной Рады авторства руководства парламента об обращении к ООН, Европарламенту, ПАСЕ, ПА ОБСЕ, ПА НАТО, ОЧЭС и парламентам всего мира в связи с эскалацией России.

Стефанчук также призвал граждан Украины, включая народных депутатов, не поддаваться панике.

Коротко об угрозе вероятного нападения России на Украину

СМИ написали, что Россия может совершить новое нападение 16 февраля. Между тем секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что в ближайшие дни наступления не будет.

14 февраля Владимир Зеленский объявил 16 февраля Днем единения. В документе подчеркнули, что этот день позволит укрепить устойчивость общества в условиях роста гибридных угроз, а также информационно-пропагандистского и морально-психологического давления на общественное сознание.

15 февраля Дмитрий Кулеба рассказал, что в ОБСЕ применили инструментарий раннего предупреждения конфликтов. Министр объяснил, что Генеральная секретарь адресовала всем главам делегаций государств-участников специальное письмо, в котором привлекает внимание Постоянного совета ОБСЕ к росту напряжения и риску эскалации ситуации.

Данилов ответил, угрожает ли Украине наступление России 16 или 17 февраля – смотрите видео