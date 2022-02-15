Что это значит на практике

Глава МИД Украины Кулеба отметил, что инструментарий применила Хельга Шмидт – генеральный секретарь ОБСЕ. Это произошло в третий раз в истории.

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Это значит, что генеральный секретарь адресовала всем главам делегаций государств-участников специальное письмо, в котором привлекается внимание постоянного совета ОБСЕ к росту напряжения и риску эскалации ситуации.

– заявил Кулеба.

По словам Кулебы, предыдущие два случая касались:

событий в зоне конфликта в Нагорном Карабахе (2012 год):

незаконное задержание со стороны России украинских моряков (2018 год).

Глава МИД Украины подчеркнул, что это шаг для дипломатического предотвращения дальнейшей эскалации.

Украинская неделя в ОБСЕ

Кулеба инициировала украинскую неделю в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

Она состоится в рамках реализации комплексного пакета сдерживания России.

В течение недели страны-участники организации проведут консультации.

Их цель – снизить напряженность и обеспечить участие России в дипломатическом диалоге.

Примите во внимание! Верховная Рада 15 февраля обратилась в ООН и другие международные организации из-за эскалации агрессии России. "За" отдали свои голоса 326 нардепов.

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