Що це означає на практиці
Глава МЗС України Кулеба зауважив, що інструментарій застосувала Хельга Шмідт – генеральна секретарка ОБСЄ. Це відбулося втретє в історії.
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Це означає, що генеральна секретарка адресувала усім главам делегацій держав-учасниць спеціальний лист, у якому привертається увага постійної ради ОБСЄ до зростання напруги та ризику ескалації ситуації,
– заявив Кулеба.
За словами Кулеби, попередні два випадки стосувалися:
- подій у зоні конфлікту у Нагірному Карабасі (2012 рік):
- незаконного затримання з боку Росії українських моряків (2018 рік).
Глава МЗС України наголосив, що це – крок для дипломатичного запобігання подальшої ескалації.
Український тиждень в ОБСЄ
- Кулеба ініціював український тиждень в Організації з безпеки та співробітництва в Європі.
- Він відбудеться у межах втілення комплексного пакета стримування Росії.
- Упродовж тижня країни-учасниці організації проведуть консультації.
- Їхньою метою буде знизити напруженість та забезпечити участь Росії у дипломатичному діалозі.
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