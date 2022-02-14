Про це Стефанчук розповів після закритої наради РНБО з парламентськими фракціями. Вона відбулася ввечері 14 лютого, повідомляє 24 канал.

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Спікер Ради наголосив, що зараз як ніколи важливо зберігати спокій та єднання. Мовляв, це дасть можливість уникнути будь-який негативних наслідків для України. Він також звернувся до колег-нардепів та чиновників з проханням не розганяти паніку, коментуючи ситуацію для ЗМІ. "Бо свобода слова – не просто свобода, а й велика відповідальність", – зазначив він.

Нардепи ще мають час, щоб повернутися

Коли Стефанчука запитали про нардепів, які зараз перебувають за кордоном, він пояснив, що варто зачекати до завтра, 15 лютого, і подивитися, скільки з них повернуться на засідання. Зазначимо, що парламент збереться о 10:00. На думку депутата, усі ті, хто хоче боронити Україну, будуть у залі.

У мене навіть виникла ідея, ми з колегами жартували… Щ о буде добре подивитися, скільки завтра буде нардепів у парламенті, й до такої кількості його скоротити,

– додав політик.

Після цього секретар РНБО підтвердив, що 14 лютого станом на 18:00 за межами країни перебуває загалом 23 нардепів. "Будемо вважати, що вони встигнуть завтра на засідання й виконуватимуть свій громадянський обов'язок і свої обов'язки як нардепи", – зазначив Олексій Данілов.

Хто з народних обранців – за кордоном

Раніше про нардепів, які виїхали з України, розповіли у ЗМІ. Посилаючись на джерела у правоохоронних органах, "Українська правда" написала, що серед них – найбільше членів ОПЗЖ. Наприклад, Ілля Кива, Наталія Королевська, Сергій та Юлія Льовочкіни, Вадим Рабінович та інші.

До слова, саме їхня фракція була єдиною, яка відмовилась від участі в нараді з РНБО щодо загрози нового вторгнення Росії.

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