В России сообщили, что в контексте последних заявлений ситуация – якобы "максимально понятная". Соответствующее заявление сделал Александр Грушко – заместитель главы МИД страны-оккупанта.

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На вопрос, примет ли Россия участие в консультациях, Грушко ответил "нет".

Украина требует встречи в течение 48 часов

Украина еще 11 февраля обратилась к России с требованием, чтобы страна-агрессор объяснила "военные учения" у украинских границ.

В соответствии с положениями Венского документа, Россия должна была сообщить дату завершения военной деятельности, а также предоставить информацию о наименовании, подчиненности и количестве воинских формирований.

В то же время страна-оккупант проигнорировала требование.

Тогда глава МИД Украины Дмитрий Кулеба 13 февраля сообщил, что Киев инициирует встречу с Россией и всеми государствами-участниками Венского документа. Она должна была состояться в течение 48 один.

Заметьте! Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что ситуация по безопасности – напряженная, однако контролируемая. По словам министра, Украине удалось совместно с партнерами сдержать Россию от любого дальнейшего обострения.

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