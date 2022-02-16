Об этом говорил президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден во время срочного обращения 15 февраля по поводу российской агрессии, сообщает 24 канал. По его словам, американцы и дальше будут помогать украинцам защитить себя.
Самое главное Байден выступил со срочным обращением по поводу Украины: главные тезисы
США помогают Украине защитить себя
Во время обращения об агрессии России глава Белого дома Джо Байден в очередной раз повторил, что американские военнослужащие не будут воевать на территории Украины. Но помогать нашим военным США будут.
Мы не будем отправлять американских военных на бои в Украине. Мы предоставили украинским военным оборудование, чтобы помочь им защитить себя,
– заявил Байден.
И добавил, что вооруженные силы Украины от американцев имеют помощь в плане учений, консультаций, разведки и тому подобное.
Примечательно, что касаемо территории стран НАТО у Байдена риторика была куда жестче. Вот как он выразился:
Не сомневайтесь. США будут защищать каждый дюйм территории НАТО со всей мощью Америки. Атака на одну страну НАТО – это атака на всех нас.
И тут же глава Белого дома подчеркнул, что "США и НАТО не являются угрозой для России, и Украина не является угрозой для России".
Обратите внимание, в этом же обращении Джо Байден:
- Объяснил, почему посольство США перевели во Львов.
- Заверил, что России никто не угрожает и к войне не провоцирует.
- Рассказал, что США не зафиксировали отвода войск России от украинских границ.
- Добавил, что не собирается ставить ракеты американские на украинской земле.
- Пригрозил мощными санкциями со стороны США и союзников в случае нападения России.
Видео выступления Байдена о российском вторжении