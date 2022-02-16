Об этом говорил президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден во время срочного обращения 15 февраля по поводу российской агрессии, сообщает 24 канал. По его словам, американцы и дальше будут помогать украинцам защитить себя.

Самое главное Байден выступил со срочным обращением по поводу Украины: главные тезисы

США помогают Украине защитить себя

Во время обращения об агрессии России глава Белого дома Джо Байден в очередной раз повторил, что американские военнослужащие не будут воевать на территории Украины. Но помогать нашим военным США будут.

Мы не будем отправлять американских военных на бои в Украине. Мы предоставили украинским военным оборудование, чтобы помочь им защитить себя,

– заявил Байден.

И добавил, что вооруженные силы Украины от американцев имеют помощь в плане учений, консультаций, разведки и тому подобное.

Примечательно, что касаемо территории стран НАТО у Байдена риторика была куда жестче. Вот как он выразился:

Не сомневайтесь. США будут защищать каждый дюйм территории НАТО со всей мощью Америки. Атака на одну страну НАТО – это атака на всех нас.

И тут же глава Белого дома подчеркнул, что "США и НАТО не являются угрозой для России, и Украина не является угрозой для России".

Важно! Вооруженные силы Украины готовы дать отпор врагу в любой момент, а международные партнеры поддерживают Украину и подготовили пакет сокрушительных экономических санкций против России. Поэтому даже если Кремль решится пойти в наступление – он получит достойный отпор. Сохраняем спокойствие, читаем проверенные новости и верим в ВСУ!

Обратите внимание, в этом же обращении Джо Байден: