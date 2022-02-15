Американский президент подчеркнул, что ни США, ни Украина не представляют угрозы для России.

Важно Байден выступил со срочным обращением по поводу Украины: главные тезисы

Он подчеркнул, что в планах США нет намерения размещать вооружение в Украине.

Российский народ не является мишенью для нас, а гражданам Россия я хочу сказать: вы не являетесь нашим врагом. Я не считаю, что вы хотели бы проводить кровопролитную войну,

– сказал Байден.

Президент США призвал думать о своих семьях и вспомнил Вторую мировую войну, которая принесла огромное количество жертв. Но сейчас, если Россия решится на наступление, это будет иметь последствия.

"Вторая мировая война была той, в которой мы участвовали по необходимости. Но если Россия нападет на Украину, то это будет война, в которой мы будем участвовать по собственному желанию", – заявил глава Белого дома.

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