Американський президент підкреслив, що ані США, ані Україна не є загрозою для Росії.

Важливо Байден виступив з терміновим зверненням щодо України: головні тези

Він наголосив, що у планах США немає наміру розміщувати озброєння в Україні.

Російський народ не є мішенню для нас, а громадянам Росія я хочу сказати: ви не є нашим ворогом. Я не вважаю, що ви б хотіли проводити кровопролитну війну,

– сказав Байден.

Президент США закликав думати про свої сім'ях та згадав Другу світову війну, яка принесла величезну кількість жертв. Але зараз, якщо Росія наважиться на наступ – це матиме наслідки.

"Друга світова війна була тою, в якій ми брали участь з необхідності. Але якщо Росія нападе на Україну, то це буде війна, в якій ми братимемо участь за власним бажанням", – заявив глава Білого дому.

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