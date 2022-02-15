Джозеф Байден 15 лютого записав спеціальне відеозвернення, повідомляє 24 канал. Воно повністю стосується можливої ескалації на кордонах України.

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"Ми готові захищати свободу"

Президент США запевнив, що якщо Росія вторгнеться до України – це буде "рана, яку Росія завдасть сама собі". Згодом він уточнив – і США, і інші світові партнери рішуче відреагують санкціями та обмеженнями. Усе заради того, аби захистити вільний вибір України.

Ми сильно відповімо, якщо Росія піде на нову атаку проти України… Ми захищатимемо свободу. Ми готові заплатити будь-яку ціну,

– сказав президент США.

Байден підкреслив, що наразі партнери єдині у своїй думці, як ніколи. Відтак готові ввести санкції навіть проти "Північного потоку-2". Він, за словами Байдена, не буде "доведений до кінця". Проте при цьому США зробить усе для того, аби на нафтовому ринку не утворився колапс через дії Росії.

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