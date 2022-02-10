Мета цього документа – переконати Кремль припинити свою кампанію агресії в українській державі.

Читайте також Очільниця британського МЗС засумнівалась у суверенітеті Росії над Ростовом та Воронежем

Тепер Велика Британія може застосовувати санкції не лише до тих, хто безпосередньо пов'язаний з дестабілізацією України, а й до афілійованих з урядом Росії організацій та підприємств, що мають економічне та стратегічне значення для російського уряду, а також до їхніх власників, директорів та довірених осіб,

– сказала глава МЗС Ліз Трасс.

До слова, що цей закон забезпечує основу найжорсткішого режиму санкцій Великої Британії проти РФ.

Відтепер британський уряд може вводити обмеження проти російських компаній та фізичних осіб у широкому спектрі економічних і стратегічно важливих промисловостей:

хімічної;

оборонної;

видобувної;

а також секторів інформації, зв'язку, цифрових технологій і фінансових послуг.

Зверніть увагу! Борис Джонсон раніше заявляв, що Велика Британія розробила санкції проти Росії на випадок вторгнення. За його словами, обмеження введуть автоматично.

Санкції проти Росії: що відомо

Євросоюз підготував пакет "жорстких і комплексних" санкцій проти Росії, якщо та нападе на Україну. Обмеження не оминуть також газопровід "Північний потік-2".

В адміністрації президента Сполучених Штатів підтвердили, що підготували санкції проти російських еліт і членів їх сімей. Це стосується найближчого оточення Путіна.

США також заявляли, що у випадку вторгнення російська економіка буде зруйнована вщент.

До теми – США готують санкції особисто для Путіна: дивіться відео