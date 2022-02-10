Цель этого документа – убедить Кремль прекратить свою кампанию агрессии в украинском государстве.
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Теперь Великобритания может применять санкции не только к тем, кто непосредственно связан с дестабилизацией Украины, но и к аффилированным с правительством России организациям и предприятиям, имеющим экономическое и стратегическое значение для российского правительства, а также к их владельцам, директорам и доверенным лицам,
– сказала глава МИДа Лиз Трасс.
К слову, этот закон обеспечивает основу самого жесткого режима санкций Великобритании против РФ.
Отныне британское правительство может вводить ограничения против российских компаний и физических лиц в широком спектре экономических и стратегически важных промышленностей:
- химической;
- оборонительной;
- добывающей;
- а также секторов информации, связи, цифровых технологий и финансовых услуг.
Санкции против России: что известно
- Евросоюз подготовил пакет "жестких и комплексных" санкций против России, если та нападет на Украину. Ограничения не обойдут также газопровод "Северный поток-2".
- В администрации президента Соединенных Штатов подтвердили, что подготовили санкции против российских элит и членов их семей. Это касается ближайшего окружения Путина.
- США также заявляли, что в случае вторжения российская экономика будет разрушена до основания.