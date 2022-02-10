Цель этого документа – убедить Кремль прекратить свою кампанию агрессии в украинском государстве.

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Теперь Великобритания может применять санкции не только к тем, кто непосредственно связан с дестабилизацией Украины, но и к аффилированным с правительством России организациям и предприятиям, имеющим экономическое и стратегическое значение для российского правительства, а также к их владельцам, директорам и доверенным лицам,
– сказала глава МИДа Лиз Трасс.

К слову, этот закон обеспечивает основу самого жесткого режима санкций Великобритании против РФ.

Отныне британское правительство может вводить ограничения против российских компаний и физических лиц в широком спектре экономических и стратегически важных промышленностей:

  • химической;
  • оборонительной;
  • добывающей;
  • а также секторов информации, связи, цифровых технологий и финансовых услуг.

Санкции против России: что известно

  • Евросоюз подготовил пакет "жестких и комплексных" санкций против России, если та нападет на Украину. Ограничения не обойдут также газопровод "Северный поток-2".
  • В администрации президента Соединенных Штатов подтвердили, что подготовили санкции против российских элит и членов их семей. Это касается ближайшего окружения Путина.
  • США также заявляли, что в случае вторжения российская экономика будет разрушена до основания.

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