Це сталося під час закритої частини перемовин Трасс з главою російського МЗС Сергієм Лавровим. Російські ЗМІ дізналися про конфуз від анонімних джерел.

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Міністри спілкувалися про відведення військ від України

Трасс наголосила, що Москва має негайно відвести свої сили та техніку від кордонів України. У відповідь Лавров зухвало зауважив, що військові перебувають на території своєї країни. Втім, британка повторила, що їх потрібно відвести.

Натомість російський посадовець заявив, що солдати нічого не порушують. Мовляв, вони мають право на будь-які маневри, якщо мовиться про територію Росії.

Трасс забула, що Ростов та Воронеж – це Росія

Далі між чиновниками відбувся курйозний діалог. Лавров поцікавився у Трасс, чи вона визнає суверенітет Росії над Ростовською та Воронезькою областями. "Велика Британія ніколи не визнає суверенітету Росії над цими регіонами", – відповіла міністерка.

Після цього пані посол Дебора Боннерт пояснила очільниці МЗС, що ці області – дійсно російські. Як уточнили співрозмовники видання, зробила вона це "у делікатний спосіб". Наразі у британському посольстві ніяк не коментували цей випадок.

Британська міністерка у Москві: що відомо

Офіційний візит Ліз Трасс до Москви напередодні анонсували на сайті британського уряду. Там уточнили, що це – перша поїздка очільника британського МЗС до Росії за останні 4 роки.

У відомстві зазначили, що посадовиця закликатиме російську сторону до деескалації навколо України. А також попередить про серйозні наслідки у разі нового вторгнення.

Після завершення переговорів Лавров різко висловився про їхній перебіг. Росіянин порівняв їх з "розмовою глухого з німим". "Наче слухаємо, але не чуємо", – зауважив він.

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